В Прикамье коронавирусом заболел еще 121 человек

За минувшие сутки в Пермском крае выявлен 121 случай заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба правительства, 18 человек проходят лечение в больницах, 103 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 50 774. В числе 121 нового инфицированного 46 пациентов мужского пола, 75 – женского, среди заболевших 8 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 14 человек, от 30 до 49 лет – 31 человек, 37 в возрасте 50-64 и 31 человек старше 65 лет.