COVID-19 выявлен еще у 121 жителя Прикамья

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Общее количество заболевших в регионе достигло 50 774 человек.

Из новых заболевших в регионе — 46 мужчин, 75 женщин. Среди зараженных 8 детей. Из взрослого населения — 14 человек в возрасте 15–29 лет, 31 человек — 30–49 лет, 37 человек — 50–64 лет и 31 человек старше 65 лет. Всем инфицированным назначено лечение,18 пациентов проходят его в больницах, 117 заболевших — на дому. Круг контактировавших лиц определен.

За сутки зафиксировано также 12 летальных случаев от COVID-19. Всего с начала распространения заболевания в регионе от вируса скончалось 1930 пациентов.

Оправился от инфекции на сегодняшний день 44 931 житель Прикамья.