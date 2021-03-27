Ярославские артисты получили премии за лучшую мужскую и женскую роли

В Ярославле накануне Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, ярославским актерам впервые вручили региональную театральную премию имени народного артиста СССР Сергея Тихонова и народной артистки РСФСР Наталии Терентьевой, сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области. Награды вручались за творческие достижения в области театрального искусства. Актера ярославского Волковского театра Сергея Шарифуллина наградили за лучшую мужскую роль. Актриса Ярославского театра юного зрителя Алина Сенюшкина награждена за лучшую женскую роль.

«Наша профессия действительно уникальна. Она способствует развитию эстетического вкуса и воспитывает в человеке духовные ценности. Мы создаем прекрасное и делаем это с радостью. В Ярославской области нет театральных коллективов, которые тянут одеяло на себя. Все мы в одной лодке, все стараемся для одного зрителя»,— отметил на церемонии награждении, которая прошла в театре имени Федора Волкова, художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

В пресс-службе рассказали, что победителей выбрали по результатам голосования экспертного совета, председателем которого в этом году был ректор высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Борис Любимов.

Алла Чижова