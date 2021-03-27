На Ямале еще 24 человека заразились коронавирусом

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 24 человека, сообщил региональный оперштаб. В регионе зарегистрирован один летальный случай: в Ноябрьске скончался 79-летний мужчина.

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 37 899 человек. 36 438 человек уже выздоровели.

По данным оперштаба, 128 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Состояние девяти пациентов оценивается как тяжелое, два пациента с подтвержденным COVID-19 находятся на ИВЛ.