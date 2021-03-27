Кубань готовится принять участие в программе туристического кешбэка для школьников и студентов

Кубань готова к участию в круглогодичной программе туристического кешбэка для школьников и студентов. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на заявление губернатора Вениамина Кондратьева.

Сейчас в рамках программы можно вернут 20% от стоимости тура только зимой и в межсезонье.

Вениамин Кондратьев отметил, что на кубанских курортах сегодня созданы все условия для молодежного отдыха, причем не только пляжного или горного, но также есть предложения в сфере археологического, спортивного, аграрного туризма.

Проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов поручил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, власти Краснодарского края предложили ввести особые условия участия в программе туристического кешбэка для организаций, которые разработали программы реабилитации переболевших COVID-19.

Наталья Решетняк