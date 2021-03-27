В Тюменской области COVID-19 подтвердился у 63 человек

В Тюменской области за последние сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 63 человека, шесть пациентов скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили 33 363 случая заболевания. Более 31 тыс. жителей области уже выздоровели, 369 человека скончались.

За последние сутки в России подтверждено 8 885 новых случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 4 510 744 случаев заражения. Больше 4,1 млн человек уже выздоровели, 97 404 пациента скончались.