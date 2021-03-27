Лжесотрудник банка похитил у жителя Удмуртии более 500 тысяч рублей

У 31-летнего рабочего завода из Глазова похитили 550 тыс. руб. под предлогом предотвращения оформления кредита злоумышленниками. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшего, ему позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя пытаются оформить кредит. Для предотвращения операции глазовчанину предложили оформить встречный кредит и перевести деньги на безопасный счет. Потерпевший поверил звонившему, оформил кредит на 550 тыс. руб. в мобильном приложении и перевел средства на названный счет.