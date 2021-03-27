27 марта, суббота
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

В Свердловской области 142 человека заразились коронавирусом, 12 пациентов скончались

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 142 человека, еще 12 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 81 969 человек. Из них больше 75 тыс. уже выздоровели, 2696 пациентов скончались.

Напомним, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен в Свердловской области до 29 марта. В рамках массовой вакцинации более 200 тыс. уральцев уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Приложения | все

Истории | все

Профиль пользователя