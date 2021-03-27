Fitch присвоило «ВСМПО-Ависма» рейтинг «ВВВ-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило «ВСМПО-Ависма» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «ВВВ-». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на в пресс-службу агентства, прогноз — «стабильный».
Отметим, что рейтинг отражает позицию компании как крупнейшего в мире поставщика титановой продукции с глубокой интеграцией по всей производственно-сбытовой цепочке. Зависимость от авиастроительной отрасли является основной кредитной слабостью компании. Так, в 2019 году этот сектор принес 79% выручки, а в 2020 году — 74%.
Аналитики ожидают, что объем авиаперевозок 2019 года будет достигнут лишь в 2024 году, а объем производства самолетов восстановится не раньше 2025 года.
«Мы не предполагаем, что продажи "ВСМПО-Ависма" достигнут объемов 2019 года в следующие пять лет, но ожидаем, что компания сохранит консервативный финансовый профиль на этом горизонте, несмотря на сокращение заказов, благодаря достаточно стабильным ценам и снижению текущих расходов», — сообщает издание со ссылкой на рейтинговое агентство.
В этом году продажи компании будут на 40% меньше допандемийного объема, полагают аналитики. К 2025 году показатель будет находиться примерно на 20% ниже.
ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» — один из крупнейших в мире производителей титана. 65% акций принадлежит заместителю главы совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс одна акция — «Ростеху». До кризиса «ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% спроса AirbusGroup и 100% — Embraer. На фоне обвала авиарынка в результате пандемии корпорация столкнулась с резким падением спроса — план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году сокращен с 39 тыс. до 26,5 тыс. т.