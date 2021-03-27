Fitch присвоило «ВСМПО-Ависма» рейтинг «ВВВ-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило «ВСМПО-Ависма» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «ВВВ-». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на в пресс-службу агентства, прогноз — «стабильный».

Отметим, что рейтинг отражает позицию компании как крупнейшего в мире поставщика титановой продукции с глубокой интеграцией по всей производственно-сбытовой цепочке. Зависимость от авиастроительной отрасли является основной кредитной слабостью компании. Так, в 2019 году этот сектор принес 79% выручки, а в 2020 году — 74%.

Аналитики ожидают, что объем авиаперевозок 2019 года будет достигнут лишь в 2024 году, а объем производства самолетов восстановится не раньше 2025 года.

«Мы не предполагаем, что продажи "ВСМПО-Ависма" достигнут объемов 2019 года в следующие пять лет, но ожидаем, что компания сохранит консервативный финансовый профиль на этом горизонте, несмотря на сокращение заказов, благодаря достаточно стабильным ценам и снижению текущих расходов», — сообщает издание со ссылкой на рейтинговое агентство.

В этом году продажи компании будут на 40% меньше допандемийного объема, полагают аналитики. К 2025 году показатель будет находиться примерно на 20% ниже.