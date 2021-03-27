Путин назвал Росгвардию значимой структурой защиты прав

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с Днем войск национальной гвардии. В своем обращении он назвал Росгвардию значимой для защиты прав и интересов россиян.

«Созданная пять лет назад Росгвардия стала самостоятельной значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан»,— сказал господин Путин. Он поблагодарил сотрудников, которые «бесстрашно рискуют жизнью, чтобы остановить, обезвредить преступника, защитить людей, выполнить полученный приказ».

Владимир Путин также отметил нагрузку на Росгвардию, связанную с «реализацией профилактических режимов», введенных из-за распространения коронавируса. «И вы достойно, с уважением к людям, с заботой об их здоровье выполняете эту гуманитарную миссию»,— сказал он. Он сказал, что Росгвардия «стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий», в также вносит вклад в борьбу с терроризмом и следит за гражданским оборотом оружия.

Росгвардия была основана 5 апреля 2016 года на базе внутренних войск МВД и ФГУП «Охрана». До основания Росгвардии профессиональный праздник 27 марта назывался Днем внутренних войск МВД.