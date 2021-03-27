Определен судья по делу о выводе за границу около 220 млн рублей

В Дзержинский районный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего лидера китайской диаспоры Прикамья Ван Сэня и его предполагаемого сообщника Вячеслава Евстропова. Рассматривать его будет судья Андрей Щеклеин, назначенный на эту должность указом президента в 2019 году. Напомним, обвиняемым инкриминируется ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой). По версии следствия, в 2014–2016 годах, они вывели в КНР около 202 млн руб., а незаконный доход обвиняемых составил около 8 млн руб. Сам Ван Сэнь за аналогичные преступления в 2019 году был осужден к 8,5 годам колонии и сейчас отбывает наказание.