В Югре 79 новых случаев заражения COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 79 человек в 17 муниципалитетах, сообщил региональный оперштаб.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Сургут – там COVID-19 заразились 19 человек и в Ханты-Мансийск – 15.

За весь период пандемии в регионе подтверждено 53 880 случаев заражения коронавирусом. 52 370 человек уже выздоровели, 781 пациент скончался.

По данным на 27 марта состояние 47 пациентов оценивается как тяжелое, 31 человек подключен к ИВЛ.