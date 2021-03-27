Три пациентки с коронавирусом скончались в Удмуртии за сутки

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 85 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончались три инфицированные пациентки в возрасте 64, 65 и 99 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 31 житель Ижевска, 11 граждан из Глазова, 10 — из Игринского района, девять — из Сарапульского района, по пять — из Сарапула и Шарканского района, по три — из Дебесского и Камбарского районов, по два — из Вавожского и Глазовского районов, по одному — из Балезинского, Завьяловского, Каракулинского и Красногорского районов. В их числе 10 детей до 14 лет и 25 человек старше 65 лет. При это 74 человека вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии подтвердили 30 431 случай заражения коронавирусом. Из них 374 закончились летальным исходом, 26 989 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 94 заболевших находятся в тяжелом состоянии.