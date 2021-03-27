В Москве возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном жилом доме

В результате взрыва газа в частном жилом доме в поселении Московской в Новой Москве пострадали пять человек, в том числе ребенок. СКР возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

«В результате пострадало четверо мужчин и один ребенок, все они госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь и они осматриваются специалистами»,— говорится в сообщении ведомства.

Уточненная информация о происшествии в частном доме по адресу ул. Родниковая, д.20 https://t.co/xw8AyfEr6Q pic.twitter.com/1KTLUvXguu — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) March 26, 2021

Хлопок газа в строящемся частном доме произошел вечером 26 марта. В результате обрушилась крыша здания, а люди, находившиеся в доме, оказались под завалами. По информации «Интерфакса», в доме взорвался газовый баллон.