Бывшего депутата в Чебоксарах лишили купленной на незаконные доходы квартиры

Суд по иску прокуратуры Чувашии обратил в доход государства чебоксарскую квартиру стоимостью 7,2 млн руб. экс-депутата Чебоксарского горсобрания депутатов, бывшего директора Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства Петра Мишина, сообщили в прокуратуре Чувашии.

Надзорный орган в ходе проверки соблюдения депутатом законодательства о противодействии коррупции установил, что депутат в 2017 году приобрел в Чебоксарах квартиру, однако оформил ее на близкую родственницу его супруги, являющуюся пенсионеркой и не имеющий доходов для ее приобретения.

Сам депутат, являвшийся тогда директором Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, в своих декларациях о доходах и сведениях о расходах в 2015, 2016, 2017 годах о приобретении квартиры умолчал, указав в них свой доход и доход его жены в 5 млн рублей. Таким образом, стоимость скрываемой депутатом квартиры более чем на 2 млн руб. превышала доход депутата и доход его супруги на момент ее покупки и оформления.

В прокуратуре сочли, что депутат оформил квартиру на родственницу его жены в целях сокрытия расходов в 7,2 млн, за которые она была приобретена, и таким образом совершил нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Надзорный орган обратился в суд с иском, в котором потребовал обратить в доход государства скрываемую Петром Мишиным квартиру. Суд иск удовлетворил.

В прокуратуре Чувашии отметили, что Петр Мишин также является подсудимым по рассматриваемому в Московском райсуде Чебоксар уголовному делу.

Господину Мишину инкриминируются взяточничество ( ч.5 и ч.6 ст.290 УК РФ), служебный подлог (ч.2 ст. 292 УК РФ), присвоение с использованием служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ) и легализация полученных преступным путем денег (ч.2. 174.1 УК РФ).

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"