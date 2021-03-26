Курс доллара. Прогноз на 29 марта–2 апреля

Минувшую неделю рубль завершил сильным ослаблением позиций против ведущих мировых валют. По итогам торгов пятницы курс доллара на Московской бирже закрепился возле отметки 75,88 руб./$, прибавив с начала недели более 1,77 руб. Обесценение российской валюты произошло из-за роста санкционного давления и высокой волатильности на рынке нефти. Поддержку рублю оказывало сезонное предложение валюты со стороны экспортеров, но с новой недели такие продажи сократятся вместе с завершением налогового периода.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|73.50-77.50
|Банк Зенит
|76.00
|«БКС Мир инвестиций»
|75.00-77.00
|МТС-банк
|75.00-77.00
|ПСБ
|75.00-77.00
|Консенсус-прогноз *
|75.90
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Богдан Зварич, главный аналитик
Попытки восстановления валют развивающихся стран могут поддержать рубль
На предстоящей неделе ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в диапазоне 75–77 руб. Давление на национальную валюту может оказать дальнейшее отступление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent может перейти в диапазон 60–63 руб. Однако нефть в текущий момент выступает слабым драйвером для национальной валюты, что подтверждает сравнение динамик нефти и рубля в первом квартале текущего года. При этом попытки восстановления валют развивающихся стран могут поддержать рубль, что поспособствует отступлению доллара к нижней границе обозначенного коридора.
Олег Кочетков, начальник управления валютных операций
Без санкций ориентируемся на диапазон 75,00–76,50 руб./$
Мы наблюдаем остановку падения ОФЗ после решения ЦБ по ставке. Давление на рубль со стороны нерезидентов, таким образом, пока исчерпано. Но стал расти индекс доллара на фоне хорошей статистики и новостей о скором снятии ограничений в США — это стало давить на валюты ЕМ и рубль. Поэтому я пока не ожидаю существенного укрепления рубля, более вероятна неопределенная динамика. В случае роста санкционных опасений рубль может сдать еще. Без санкций ориентируемся на диапазон 75,00–76,50 руб./$, а ухудшение геополитического фона чревато ростом доллара к рублю выше 77 руб./$.
Виталий Громадин, старший аналитик
Поддержку рублю могут оказать налоговые выплаты
Наш прогнозный диапазон для курса пары доллар-рубль на начало будущей недели — 75–77 руб. Можно ожидать сохранение давления на рубль из-за опасения санкций. Отметим также сильные позиции доллара, который заметно прибавлял в цене относительно других валют на фоне бегства в менее рискованные активы на этой неделе. К тому же экономика США находится в более выигрышной ситуации по сравнению с той же Европой, где появились опасения третьей волны эпидемии. Поддержку рублю могут оказать налоговые выплаты: 29 марта ожидается выплата налога на прибыль в 697 млрд руб. В преддверии встречи ОПЕК+ 1 апреля можно ожидать скорее позитивного настроения на нефтяном рынке.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Отток капитала нерезидентов дополняется аналогичным поведением крупных внутренних инвесторов
Рубль замыкает топ-3 валют-аутсайдеров по итогам недели, войдя в компанию турецкой лиры с ее рисками неадекватной денежно-кредитной политики и бразильским реалом, по которому отмечается повышенная угроза возобновления полноценной пандемии в стране. Рубль же платит ослаблением за обострившиеся геополитические риски и откат вниз нефтяных котировок. Анонсированные санкции США пока не ввели, но нет сомнений в том, что они будут применены. Для рубля такая неопределенность продолжит оказывать негативное влияние на обменные курсы, доходности ОФЗ и в целом рыночные настроения. Отток капитала нерезидентов дополняется аналогичным поведением крупных внутренних инвесторов, что пока не улучшает краткосрочные перспективы. Тем не менее и стоимость рубля, и доходности ОФЗ в значительной степени уже учитывают эти риски, поэтому при более мягких санкциях рубль имеет шансы компенсировать часть убытков.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
На данный момент санкционная тематика немного затихла.
Формальной внешней поддержкой российскому рублю выступает текущий рост валют-аналогов и нефтяных котировок. При этом в качестве локальной поддержки выступает тот факт, что российские экспортеры могут продавать валютную выручку под уплату корпоративного налога на прибыль в понедельник, что в данном случае способно дополнительно поддержать курс российского рубля. Цены на нефть постепенно толкают вверх опасения того, что скопившиеся судна в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза могут продолжить свой путь лишь через несколько недель. Подобная ситуация чревата снижением объема танкерных поставок нефти из Персидского залива в Европу. На данный момент санкционная тематика немного затихла. Однако она по-прежнему останется актуальной для российских рынков после выступления президента США Джо Байдена на прошлой неделе.