Курс доллара. Прогноз на 29 марта–2 апреля

Богдан Зварич, главный аналитик Попытки восстановления валют развивающихся стран могут поддержать рубль На предстоящей неделе ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в диапазоне 75–77 руб. Давление на национальную валюту может оказать дальнейшее отступление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent может перейти в диапазон 60–63 руб. Однако нефть в текущий момент выступает слабым драйвером для национальной валюты, что подтверждает сравнение динамик нефти и рубля в первом квартале текущего года. При этом попытки восстановления валют развивающихся стран могут поддержать рубль, что поспособствует отступлению доллара к нижней границе обозначенного коридора.

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций Без санкций ориентируемся на диапазон 75,00–76,50 руб./$ Мы наблюдаем остановку падения ОФЗ после решения ЦБ по ставке. Давление на рубль со стороны нерезидентов, таким образом, пока исчерпано. Но стал расти индекс доллара на фоне хорошей статистики и новостей о скором снятии ограничений в США — это стало давить на валюты ЕМ и рубль. Поэтому я пока не ожидаю существенного укрепления рубля, более вероятна неопределенная динамика. В случае роста санкционных опасений рубль может сдать еще. Без санкций ориентируемся на диапазон 75,00–76,50 руб./$, а ухудшение геополитического фона чревато ростом доллара к рублю выше 77 руб./$.

Виталий Громадин, старший аналитик Поддержку рублю могут оказать налоговые выплаты Наш прогнозный диапазон для курса пары доллар-рубль на начало будущей недели — 75–77 руб. Можно ожидать сохранение давления на рубль из-за опасения санкций. Отметим также сильные позиции доллара, который заметно прибавлял в цене относительно других валют на фоне бегства в менее рискованные активы на этой неделе. К тому же экономика США находится в более выигрышной ситуации по сравнению с той же Европой, где появились опасения третьей волны эпидемии. Поддержку рублю могут оказать налоговые выплаты: 29 марта ожидается выплата налога на прибыль в 697 млрд руб. В преддверии встречи ОПЕК+ 1 апреля можно ожидать скорее позитивного настроения на нефтяном рынке.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Отток капитала нерезидентов дополняется аналогичным поведением крупных внутренних инвесторов Рубль замыкает топ-3 валют-аутсайдеров по итогам недели, войдя в компанию турецкой лиры с ее рисками неадекватной денежно-кредитной политики и бразильским реалом, по которому отмечается повышенная угроза возобновления полноценной пандемии в стране. Рубль же платит ослаблением за обострившиеся геополитические риски и откат вниз нефтяных котировок. Анонсированные санкции США пока не ввели, но нет сомнений в том, что они будут применены. Для рубля такая неопределенность продолжит оказывать негативное влияние на обменные курсы, доходности ОФЗ и в целом рыночные настроения. Отток капитала нерезидентов дополняется аналогичным поведением крупных внутренних инвесторов, что пока не улучшает краткосрочные перспективы. Тем не менее и стоимость рубля, и доходности ОФЗ в значительной степени уже учитывают эти риски, поэтому при более мягких санкциях рубль имеет шансы компенсировать часть убытков.