Тракторные заводы сертифицировали обновленный гусеничный кран-трубоукладчик

«Промтрактор» (Чебоксары, входит концерн «Тракторные заводы») получил сертификат соответствия требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности машин и оборудования» на гусеничный кран-трубоукладчик «ЧЕТРА ТГ-511», укомплектованный новым двигателем с электронным управлением. Предприятие планирует ежегодно производить более 80 таких трубоукладчиков, сообщили в концерне «Тракторные заводы».

Как пояснили на предприятии, в новинке установлен современный дизель QSZ13 Cummins вместо снятого с производства QSХ15. Двигатель оборудован специальным интеллектуальным модулем электронного управления.

«ЧЕТРА ТГ-511» предназначен для укладки труб диаметром до 1420 мм при строительстве газо- и нефтепроводов, а также прокладке других подземных коммуникаций. Техника рассчитана на продолжительную работу в диапазоне температур от –50 до +45 С.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"