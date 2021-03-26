Реновацию хотят ограничить районами

В Татарстане намерены предоставить собственникам ликвидируемого в рамках будущей программы реновации жилья гарантии получения квартир в том же районе. Соответствующие изменения в федеральное законодательство предложил депутат Госсовета Татарстана Артем Прокофьев. Действующий Жилищный кодекс РФ позволяет переселить гражданина куда угодно в пределах населенного пункта — например, из центра Казани на ее окраину. Профильный комитет Госсовета пока инициативу депутата не одобрил. Однако в поддержку законопроекта уже высказались другие парламентарии.



О том, что в Госсовет Татарстана поступил проект федерального закона «О внесении изменения в статью 32.1 Жилищного кодекса РФ», «Ъ-Казань» сообщил автор инициативы — депутат фракции КПРФ Артем Прокофьев. Он предложил скорректировать предусмотренный федеральным законодательством порядок изъятия у собственника жилья при комплексной застройке территории.

Парламентарий считает, что взамен освобождаемой квартиры гражданину должны предоставить новое жилье в том же районе города, где было прежнее. Сейчас в законе прописано, что новое жилье предоставляется в том же поселении или городском округе. То есть фактически жителя, который имел квартиру в центре, могут переселить на окраину города. Речь идет именно о крупных городах, которые имеют внутригородское деление. «Переселение собственников жилых помещений, нанимателей жилых помещений даже в пределах одного поселения (городского округа) без учета внутригородского деления без каких-либо ограничений может повлечь возникновение существенных затруднений у переселяемых семей, в частности необходимость получения мест в детских дошкольных организациях, школах по новому месту жительства и т.д.»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, возможность комплексной застройки территорий была прописана в федеральном законодательстве в конце 2020 года. Новые законы, принятые Госдумой, позволяют принимать программы сноса и реконструкции фактически любого, а не только аварийного жилья при согласии двух третей собственников или нанимателей квартир. В программы могут попадать дома в «ограниченно работоспособном техническом состоянии», с износом конструктивных элементов и те, которые попросту дорого ремонтировать. Но окончательное определение этих понятий отдано на откуп регионам. Новое законодательство во многом опирается на программу реновации в Москве, стартовавшую в 2017 году.

Вместе с тем в Москве, согласно сайту ее мэра Сергея Собянина, «гарантируется предоставление новых квартир в том же районе», где было старое жилье. Однако для других регионов в федеральном законодательстве такое условие не содержится. «Оно было в первоначальном федеральном законопроекте. Было предусмотрено, что жители могут рассчитывать на равнозначное жилье, учитывалось внутригородское деление населенного пункта. Но во втором чтении это положение было исключено. Мы предлагаем вернуть его»,— рассказал «Ъ» господин Прокофьев.

Отметим, что федеральное законодательство в принципе не обязывает власти региона предоставлять собственникам или нанимателями «равнозначное жилье» взаимен изымаемого (то есть такое же по площади и количеству квартир). Власти субъектов могут ограничиться выплатой денежной компенсации. Такая практика, например, была при реализации программы аварийного жилья в 2012-2018 годах в Татарстане, в том числе в Зеленодольском районе республики. Тогда жителям аварийных домов предложили компенсацию в 11 тыс. руб. за кв. м, что вызвало протесты собственников. В феврале на сессии Госсовета парламентская оппозиция выступила с критикой пакета законопроектов о комплексном развитии территорий, который позволял повторить ситуацию с аварийной программой. В результате был принят дополнительный региональный закон, который позволяет собственникам самим выбирать, как государство будет компенсировать им попавшее под снос жилье: деньгами или новой квартирой. Основная часть претензий оппозиции была снята.

Как рассказал «Ъ-Казань» Артем Прокофьев, его новый законопроект спикер Фарид Мухаметшин уже направил на рассмотрение в комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Однако дозвониться до его председателя Александра Тыгина «Ъ-Казань» вчера не удалось.

Депутат ЛДПР Эдуард Шарафиев, который активно участвовал в обсуждении законопроектов о реновации в Татарстане, готов поддержать инициативу коммуниста. «Это разумное предложение»,— сказал он «Ъ-Казань». Депутат напомнил, что ранее предлагал, чтобы Казань была поделена не просто на районы, а на внутригородские муниципальные округа. «Сейчас административное деление Казани очень размытое. Граница есть только у города»,— посетовал он.

По словам господина Шарафиева, при действующем законе «понятие равнозначности жилья теряется»: «Оно не может быть равнозначным, если жителя переселят из одной части в другую — например, на окраину, в Салават Купере». Депутат считает, что таким образом «ломается все». «У кого-то в старом районе останется образование, у кого-то работа. Будет нарушена экономическая цепочка связей»,— указал он.

Кирилл Антонов