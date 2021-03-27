«Метеорологов наказывали рублем, если погода оказывалась хуже прогноза»

23 марта — Всемирный метеорологический день. “Ъ” спросил участников экспедиций, бизнесменов, общественных и культурных деятелей, следят ли они за метеосводками и, если следят, что это им дает.

Валдис Пельш, телеведущий, режиссер:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Прогноз нам недавно весьма пригодился на съемках фильма «Русский Север. Дорогами открытий». У нас было всего три дня, и мы смогли заснять полярное сияние именно благодаря прогнозу. Но не метеорологов, а астрофизиков, если я не ошибаюсь.

Метеорологи помогли нам во время восхождения на Эверест, во вторую экспедицию. Там все штурмовки идут только согласно метеопрогнозу, который определяет благоприятные погодные условия на пять-шесть дней — время, необходимое для восхождения на вершину и спуска в штурмовой лагерь. И стоит такая услуга недешево — €500–600.

Артур Чилингаров, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике:

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

— В 1985 году «Михаила Сомова» в Антарктиде вывели из ледового плена именно благодаря грамотному прогнозу метеорологов, ну и, конечно, слаженным действиям капитанов, разведчиков, вертолетчиков. Еще была эвакуация личного состава и оборудования дрейфующей станции «Северный полюс-32», когда мы ее хотели снять со льдины ледоколом, а в это время прошел вал торосов, перемесил станцию. Гидрометцентр тогда очень помог: рассчитали все, сняли людей и оборудование забрали двумя вертолетами.

Владимир Комлев, генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК):

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

— Несколько лет назад мы были на рыбалке на Таймыре, где даже летом погода переменчивая. Наловили гольцов и довольные сели в вертолет, чтобы вернуться на базу. Уже в воздухе летчик получил сводку о надвигающемся шторме и информацию о том, что у одной из бригад рыбаков повреждена лодка, а значит, уйти от непогоды они не смогут. Вертолет без лишних разговоров развернули, сделали крюк и рыбаков забрали. Огромное спасибо всем метеорологам — ведь каждая метеосводка может помочь обеспечить безопасность и спасти чью-то жизнь.

Вадим Базыкин, заслуженный пилот РФ, участник исследовательских и спасательных операций в Арктике, Антарктиде, на Балтике:

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

— Я всю жизнь отработал по прогнозу погоды. Парадокс ситуации с несбывающимися прогнозами связан с неправильной привязкой к зарплате метеорологов. Их сильно наказывали рублем, если фактическая погода оказывалась хуже прогноза. Поэтому синоптику приходится хитрить — лучше «сделать» плохую погоду, чем хорошую. Если будет не хуже, чем в прогнозе, то премию платили.

А с метеорологами мы всегда дружили и могли у них неформально узнать реальную обстановку, чтобы избежать самого страшного в полете — обледенения и туманов, из-за которых случается больше всего аварий.

В 2004 году моему экипажу вертолета поручили водрузить крест на купол Смольного собора в Петербурге. При абсолютно ясном небе был очень сильный предгрозовой ветер — в такой запрещено что-либо транспортировать на внешней подвеске. Однако весь город уже собрался посмотреть на это историческое событие, и губернатор Валентина Матвиенко уважительно, но настойчиво попросила меня найти возможность и порадовать людей. Вместе с метеорологами мы спланировали, как попасть между двух больших гроз, и наш экипаж сумел осуществить эту операцию, уникальную даже при нормальной погоде.

Михаил Войтенко, инженер-судоводитель, эксперт в области морского судоходства:

Фото: РИА Новости

— В повседневной жизни я слежу за прогнозами погоды только в период тайфунов или в дождливый сезон, в декабре–январе. В остальное время климат в Таиланде, где я проживаю, комфортный.

Когда я на протяжении 18 лет ходил в море на грузовых и научных судах, мы обязательно ориентировались на прогнозы. Не учитывать их было бы гибельно для судна и экипажа. Но скорректировать маршрут можно, только если ты недалеко от порта. А в океане чаще всего ограничения судна не позволяют уклониться от шторма, и ты только можешь подготовиться к борьбе за выживание.

Сергей Чепиков, двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Государственной думы:

Фото: Фото из личного архива

— В спорте прогнозы погоды мне не очень помогали. Обычно мы готовили и пробовали лыжи накануне гонки, но если перед ее началом неожиданно начинался снегопад, то по свежему снегу нужны были другие лыжи. Для меня важнее прогноза погоды были жесткая лыжня и красивая природа.

Денис Драгунский, писатель, филолог, драматург:

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

– Перед выходом на улицу я всегда смотрю прогноз погоды, такая у меня советская привычка. Помнится, Фазиль Искандер заметил, что у москвичей странная привычка внимательно следить за прогнозом погоды. Он удивлялся: «Они что, все моряки, рыбаки, что ли, или какие-то степные охотники?».

Сейчас прогнозы стали гораздо лучше — если говорят, что через два часа начнется дождь, то он начинается. Порой сижу, смотрю в айфон, где сообщают, что дождь закончится через полчаса, и понимаю, что время еще есть, чтобы попить кофе, к этому моменту он и кончается.

Валерий Сюткин, певец:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

– Я часто бываю в разъездах и всегда слежу за прогнозом. Некоторые предупреждения могут оказаться кстати, иначе простудишься или, наоборот, перегреешься.

Был случай, когда накануне Нового года мы летали в северные регионы, и там оказалась такая вьюга, что мы засели дня на четыре, и пришлось даже переносить концерты. Но в целом я не жалуюсь на погоду, наоборот. У меня репутация — Король Оранжевое Лето. Мы много раз играли в формате open air, и вот в небе тучи, проливной дождь, все заливает, а мы выходим на сцену, и вдруг все затихает. Конечно, это скорее везение, но мы правда приносили хорошую погоду.

Виктор Семенов, основатель агрохолдинга «Белая дача», председатель Совета ассоциаций отраслевых союзов АПК:

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— Не очень доверяю всяким прогнозам, больше доверяю своей интуиции и своим глазам. Всегда поражался людям, и в частности моей жене, для которой это чуть ли не икона — обязательно надо прогноз посмотреть, без этого человек не совершает никаких действий.

Для селянина, сельхозника нужна долгая перспектива, но долгосрочные прогнозы — это вообще гадание на кофейной гуще. Трехдневный прогноз еще хоть что-то, а месячный уже ни о чем, здесь метеорология бессильна.

Но как раз сейчас в нашей компании в Тамбове совместно с американцами начинаем размещение мини-метеостанций, и здесь я уже верю в целесообразность и нужность таких прогнозов. Такая станция размещается на каждые 100 гектаров, и, если она будет завязана в общий блок связи, мы получим прогноз погоды по конкретному полю. Нам необходимо знать наверняка, будет ли на конкретном участке дождь, а если будет, то когда. Исходя из этого, мы решаем, обрабатывать поле или подождать, когда вносить удобрение или делать профилактическую обработку. И если таких станций будет много и у каждого соседа, то наши глаза будут смотреть не на три дня вперед, а гораздо дальше. Вот в это я верю.

Группа «Прямая речь»