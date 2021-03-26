Тюменский оргкомитет «Единой России» зарегистрировал первых кандидатов на праймериз

Тюменский региональный оргкомитет «Единой России» зарегистрировал на праймериз первых кандидатов. Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения партии.
Документы подали первый зампредседателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов и председатель комитета облдумы по соцполитике Ольга Швецова. «Они зарегистрированы кандидатами праймериз для выдвижения в депутаты Тюменской областной думы по списку», - уточнили в реготделении.
Госпожа Швецова также подала документы на праймериз в Госдуму по федеральному избирательному округу.