Тюменский оргкомитет «Единой России» зарегистрировал первых кандидатов на праймериз

Тюменский региональный оргкомитет «Единой России» зарегистрировал на праймериз первых кандидатов. Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения партии.

Документы подали первый зампредседателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов и председатель комитета облдумы по соцполитике Ольга Швецова. «Они зарегистрированы кандидатами праймериз для выдвижения в депутаты Тюменской областной думы по списку», - уточнили в реготделении.

Госпожа Швецова также подала документы на праймериз в Госдуму по федеральному избирательному округу.