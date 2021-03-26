ГАТИ выдало разрешение на производство работ по сохранению Троицкого собора в Петербурге

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на установку и размещение временного ограждения и бытового городка для работ по реставрации Троицкого собора. Работы будут производиться силами АО «СТРОЙТЕХУСЛУГИ».

Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Отмечается, что производство работ разрешено с 29 марта по 15 мая. Заказчиком выступает СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры».

Реставрацию собора планируется завершить в течение 2021 года.