Немецкая Linde Engineering может стать поставщиком оборудования для комплекса в Усть-Луге

Linde Engineering, входящая в состав Linde plc, может стать поставщиком оборудования и инжиниринговых услуг будущего газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге в Ленинградской области. Соответствующее соглашение о намерениях подписано гендиректором «Русхимальянса» Кириллом Селезневым и главным исполнительным директором Linde Engineering Юргеном Новики.

Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома». Соглашение было заключено в рамках рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя совета директоров Linde plc Вольфганга Райтцле. Документ определяет основные условия перспективного EPSS-контракта на инжиниринговые услуги, поставку оборудования, а также обслуживание объектов комплекса и общезаводского хозяйства.

Помимо прочего, в рамках встречи главы компаний также обсуждали другой проект «Газпрома» — Амурский ГПЗ.

Подробнее о строительстве комплекса в Усть-Луге — в материале “Ъ-СПб” "Кредит на сжижение"