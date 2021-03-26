Инцидент с участием депутата Госдумы Антона Гетты рассмотрит руководство фракции «Единой России»

Фракция «Единой России» даст оценку инциденту с участием депутата Госдумы РФ Антона Гетты, заявил «Интерфаксу» в пятницу руководитель думской фракции Сергей Неверов.

Ранее СМИ сообщали о письме «Аэрофлота» с жалобой на депутата в связи инцидентом во время авиарейса Москва — Казань. Согласно изложенной в письме информации, Антон Гетта с еще одним пассажиром бизнес-класса якобы мешали работе экипажа и требовали «новых порций алкоголя».

«Я с ним предварительно побеседую, а дальше в зависимости от развития ситуации будут приниматься какие-то решения»,— цитирует агентство господина Неверова.

Антон Гетта родился в апреле 1980 года в Ростов-на-Дону. На выборах 18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной Думы VII созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия». Региональная группа № 25 - Республика Калмыкия, Ставропольский край, Астраханская область, Ростовская область. Занимает пост зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку Входит в Центральный штаб ОНФ. В 2019 году Указом президента РФ был награжден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Сергей Иванов