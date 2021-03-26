Ульяновская компания разработала особую вакцину против коронавируса

Научные сотрудники ульяновской компании «ТестГен» разработали новую комплексную ДНК-вакцину против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) и уже подготовили три экспериментальные серии для проведения доклинических испытаний, сообщается на официальном сайте компании.

Как отмечают в «ТестГене», разработанный препарат, в отличие от уже производимых ДНК-вакцин, «содержит последовательности не только поверхностного белка, но и других белков вируса, а это может обеспечить формирование более полного клеточного ответа». К тому же, применение молекулы ДНК в качестве иммуногена позволит обеспечить технологические преимущества при производстве препарата, а также более лояльные требования к режимам хранения и транспортировки.

В настоящее время препараты против коронавируса можно создавать на основе разных технологических платформ, действующим веществом могут являться белки, частицы вирусов, нуклеиновые кислоты, другие вирусы. По словам одного из разработчиков препарата, кандидата биологических наук Дениса Викторова, технология ДНК-вакцин в мире хорошо отработана, но осложняется низкоэффективной доставкой генетического материала внутрь клетки организма, однако специалисты «ТестГена» решили проблему, используя биоразлагаемые полимеры (ноу-хау компании), которые способствуют защите ДНК и эффективной доставке молекулы в клетки. «ДНК-препараты обладают большим потенциалом масштабирования производства, не требуют особых условий температурного режима при хранении и транспортировке», – отметил господин Викторов.

Андрей Васильев, Ульяновск