Дело о халатности завели в Татарстане из-за отсутствия препарата для лечения СМА

СУ СКР по Татарстану с февраля расследует уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК) в связи с отсутствием препарата для лечения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отвечая на вопрос, в какой стадии находится дело, в СУ СКР сказали, что «выясняются все обстоятельства произошедшего».

Ранее заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева сообщала, что лекарство поступит в регион в начале апреля.

Между тем «Интерфакс» со ссылкой на сайт госзакупок сообщал, что Минздрав РФ лишь 31 марта должен провести аукцион по закупке для Татарстана 25 доз препарата «Нусинерсен» (торговое наименование «Спинраза») на сумму до 295,3 млн руб. Его поставка запланирована до 1 мая текущего года.

В материалах закупки говорится, что она осуществляется в рамках реализации указа президента РФ о создании фонда «Круг добра». Фонд формируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ (на доходы свыше 5 млн руб. в год).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"