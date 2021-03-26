В Краснодарском крае ограничения по коронавирусу продлены до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности на территории региона до 12 апреля, сообщила пресс-служба администрации края. Ограничительные меры связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Жители и гости Краснодарского края по-прежнему обязаны использовать маски в общественных местах и соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет предписано соблюдать режим самоизоляции.

Анна Перова, Краснодар