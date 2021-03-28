Коммерсантъ-История №3 (124)

Знаете ли вы, во что на самом деле верили первые лица государства?

Нет, речь вовсе не идет о посещении храмов разных конфессий в религиозные праздники. Если внимательно присмотреться, то царственные особы свято верили в то, что их власть — от Бога. И потому они сами и их решения непогрешимы.

После отречения от старого мира новые властители упростили эту формулу и начали считать, что их решения основаны на учении Маркса и полностью ему соответствуют. Ведь оно было всесильно, потому что было верно. А верно — потому что всесильно.

Самым ярким примером этого, безусловно, является голод в Поволжье и других частях страны, начавшийся, по версии советских пропагандистов, осенью 1921 года. Еще меньше соответствовало реальности то, что было написано и наговорено о причинах этого ужасающего голода. Но на самом деле отправной точкой этого катастрофического события стали грубейшие просчеты ленинского правительства, что признавал сам вождь мирового пролетариата. Об этом — наша публикация «Одна из главных причин той суммы ошибок».

При этом пропагандистская машина продолжала работать на полную мощь, и поверившие в рассказы о новой счастливой жизни соотечественники, до революции эмигрировавшие из России, начали возвращаться. Не понимая, что их заграничные накопления с помощью ловкого трюка станут собственностью рабоче-крестьянского правительства. Подробности — в нашем материале «Совершенно нет такой вещи, как коммунизм».

А вполне приемлемым способом вывода молодого социалистического государства из кризиса Ленин и его соратники сочли передачу самых значительных промышленных районов целиком крупнейшим капиталистическим акулам. О том, как и в какой тайне готовилась эта операция,— статья «Тотчас подписать».

У монархов, в отличие от первых лиц советского государства, существовал один важный сдерживающий фактор. Им приходилось думать о том, какую страну они оставят своим наследникам. А потому даже самые непогрешимые решения им приходилось обдумывать в меру собственных способностей, пользоваться разумом людей знающих и иноземным опытом. Так, 300 лет назад, 7 марта 1721 года*, Петр I заложил основу системы подготовки профессиональных военных из солдатских детей. О том, какие достоинства и недостатки имел этот социальный лифт, надежно работавший многие десятилетия,— наш текст «Поневоле ребята были плутоватые».

Ограничивала высшая власть и те действия высокопоставленных лиц, которые могли привести к народному возмущению. Об этом — статья «Праздник, бесу посвященный».

Однако во все времена отечественные властители предпочитали в первую очередь бороться не с проблемами, вызывающими недовольство населения, а с теми, кто открыто об этих бедах говорит. Причем действуя максимально неловко и себе же во вред. Сравнительно недавний пример такого действа — в материале «Обнародовал самую постыдную государственную тайну».

Обо всех этих решениях, в непогрешимость которых верили власти,— этот выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»

Содержание

«Одна из главных причин той суммы ошибок» / Кто на самом деле спровоцировал голод

«Поневоле ребята были плутоватые» / Как действовал самый отлаженный социальный лифт в России

«Праздник, бесу посвященный» / Как епископ Тихон противостоял Масленице

«Решительно отказаться от взимания денежных налогов» / Как строили справедливую систему налогообложения

«Тотчас подписать» / Как тайно договаривались о самом крупном в истории российско-германском проекте

«Совершенно нет такой вещи, как коммунизм» / Какой курс доллара и власти увидели реэмигранты в родной стране

«Обнародовал самую постыдную государственную тайну» / На какие грабли регулярно наступает власть

*Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.