Активисты в Петербурге добились закрепления 11 домов за «блатной школой»

Активисты и жители Приморского района Санкт-Петербурга добились от городского комитета по образованию включения 11 домов вокруг инженерно-технологической школы №777 в перечень строений, за которыми закреплено право обучаться в данной школе по месту жительства. Соответствующий приказ был издан вечером 26 марта, сообщил “Ъ-СПб” активист Александр Федосеев.

Ранее родители учеников создали петицию на имя губернатора Александра Беглова с требованием вернуть их дома в перечень — они были исключены из него решением администрации Приморского района. Детям предлагали другие районные школы, в часть из которых нужно было идти через железнодорожный переезд у Приморского шоссе, который известен множеством несчастных случаев.

По мнению родителей, а также активистов, директор Вера Князева, бывший депутат МО №65 от «Единой России», могла лоббировать исключение 11 домов в своих интересах.

Олег Дилимбетов