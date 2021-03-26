Экс-главу Гиагинского района Адыгеи заподозрили в организации приписок на 682 тыс. рублей

В отношении бывшего главы Гиагинского района Адыгеи возбуждено второе уголовное дело о превышении полномочий, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Республике Адыгея. В октябре 2020 года глава муниципалитета Александр Бутусов также был заподозрен в должностном преступлении и отстранен от работы.

По данным СУ СКР, новое уголовное дело связано с оплатой муниципального контракта на благоустройство станицы Гиагинской. Следствие полагает, что чиновник, желая угодить ранее знакомому предпринимателю, с которым у него сложились дружеские отношения, дал незаконное указание своему подчиненному подписать фиктивные договоры и акты выполненных работ. При этом документы содержали завышенные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, ущерб бюджету составил 682 тыс. руб., сообщили в СУ СКР.

Ранее в отношении Александра Бутусова было возбуждено дело о превышении полномочий при обращении с отходами: по версии следствия, чиновник дал указание захоронить отходы на участках сельскохозяйственного назначения, ущерб окружающей среде оценивается в 12 млн руб.

Анна Перова, Краснодар