В Татарстане завели дело о халатности из-за отсутствия лекарств для детей с СМА

Следственное управление Следственного комитета РФ (СУ СКР) по Татарстану возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) в связи с отсутствием лекарств для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом “Ъ” сообщила пресс-служба ведомства.

«Расследование ведется с февраля»,— отметили там.

В СУ СКР не сказали, есть ли у следствия подозреваемые, добавив лишь, что «выясняются все обстоятельства происшедшего».

Ранее в минздраве Татарстана сообщали, что закупленное через фонд «Круг добра» лекарство поступит в регион лишь в апреле.

Полина Петрова, Казань