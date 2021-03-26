Белгородские власти проработают возможность возобновления массовых мероприятий

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков поручил правительству региона проработать «варианты возобновления» массовых мероприятий. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Наша задача — обезопасить наших жителей и полностью исключить возможность заражения COVID-19 в общественных местах. Для этого нужно тщательно готовиться к мероприятиям, соблюдать необходимые меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

Мы должны предпринять все усилия, чтобы наши жители начинали возвращаться к обычной жизни»,— заявил Вячеслав Гладков.

Сейчас в Белгородской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, на работу ночных клубов и дискотек. По-прежнему действует масочный режим. За минувшие сутки в регионе выявлено 87 заболевших (с начала 2020 года — 33 847), 138 выздоровевших (31 579), четверо умерших (549)

Олег Мухин