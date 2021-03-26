В Рыбинске спасатели сняли двух детей с оторвавшейся льдины

В городе Рыбинске Ярославской области сотрудники МЧС спасли двух детей, которые остались на отколовшейся льдине в реке Волге, сообщили в пресс-службе главного управления регионального МЧС России. Сообщение на пульт диспетчера поступило 26 марта около 17:05. Инцидент произошел в районе ДК «Полет».

В пресс-службе пояснили, что два 11-летних ребенка находились на льдине в 10 м. от берега.

«В 17.08 дети силами ПСО города Рыбинска дети были сняты со льдины, доставлены на берег и переданы полиции»,— пояснили в пресс-службе, уточнив, что для проведения спасательной операции привлекались 17 человек и 8 единиц техники.

Дарья Сабаева