«Брусника» проведет сбор заявок на бонды объемом 6 млрд рублей

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» (зарегистрировано в Екатеринбурге, бенефициар Алексей Курковский) 1 апреля с 11:00 до 15:00 (московское время) намерено провести сбор заявок на трехлетние облигации объемом 6 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,70-9,90% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 10,06-10,27% годовых. Купоны квартальные, техразмещение запланировано на 6 апреля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Организаторами размещения выступят банки «Ак Барс», «Открытие», Альфа-банк, BCS Global Markets, «Велес Капитал», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, «Универ Капитал», ITI Capital.

Дебютный выход выход на публичный долговой рынок состоялся в марте прошлого года. Компания разместила трехлетние облигации объемом 4 млрд руб. по ставке 11% годовых. Заем размещается в рамках программы облигаций объемом до 10 млрд руб. включительно.