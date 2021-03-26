Чемпионы цифрового будущего Huawei Cup 2020: призовой фонд $60 тыс. был разыгран среди 128 финалистов из пяти стран Евразии

Евразийские соревнования в сфере ИКТ Huawei Cup 2020 завершились грандиозным финалом, который прошел в формате развлекательного ток-шоу о современных технологиях и объединил более 40 тыс. зрителей. В прямом эфире были объявлены имена победителей соревнований. За победу боролись 128 финалистов из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах.

Семь победителей Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Cup 2020 в номинациях 5G, AI, IP, Cloud, APP, Code разделили призовой фонд в размере $60 тыс., и трое победителей номинации ICT Observer выиграли поездки в Китай. Призеры, занявшие вторые и третьи места, получили флагманские смартфоны от компании Huawei.

Huawei Cup 2020 объединил более 20 тыс. студентов и молодых специалистов более чем из 1 тыс. учебных заведений из разных уголков России и 18 стран Евразии: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Польши, России, Сербии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Эстонии. Больше всего зарегистрированных участников оказалось из России (15 703), Беларуси (692) и Казахстана (574).

Приветствовал финалистов и зрителей онлайн-трансляции президент Huawei в регионе Евразия Даниэль Чжоу: «5G, ИИ, большие данные и облачные технологии постепенно внедряются в различные отрасли. Эти технологии стали локомотивом развития экономики и ускоряют путь человечества к интеллектуальной эпохе. Мы уверены: талантливые специалисты — это главный фактор успеха науки и технологий и создания сообщества единого цифрового будущего. Прекрасного будущего, в которое мы смотрим вместе».

«Начиная с 2015 года компания Huawei устраивает настоящий праздник для всех, кто интересуется темой современных технологий, и предоставляет возможность настоящим талантам проявить себя в полной мере. Huawei Cup — это именно те соревнования, которые помогают молодым исследователям начать свой карьерный путь»,— отметил в своей приветственной речи директор департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ Игорь Николаевич Ганьшин.

Финал Huawei Cup 2020 впервые прошел в уникальном смешанном формате: офлайн-испытания в номинациях Cloud и IP дополнило онлайн-ток-шоу о современных технологиях, которое провела блогер и телеведущая Ида Галич. Онлайн-зрители сразились в захватывающем Dota-поединке с блогером Mrs. Marple, приняли участие в онлайн-квесте и интерактивах с TikTok-блогерами — певицей Дашей Эповой и танцором и хореографом Денисом Лобовым.

На мероприятии работала открытая студия радио «Комсомольская правда», где победители и призеры соревнований Huawei Cup поделились секретами успеха и своим видением развития ИКТ-технологий.