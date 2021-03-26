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Фото пресс-службы следственного управления СК России по Ярославской области

В Ярославле в пожаре погиб 50-летний мужчина

В Ярославле следственные органы начали доследственную проверку по факту возгорания металлической бытовки, в результате которого погиб 50-летний мужчина, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области. В пресс-службе уточнили, что в помещении находился еще один мужчина, но он сумел самостоятельно выбраться и был госпитализирован.

По данным пресс-службы, 25 марта в бытовке, расположенной на улице Клубной в Заволжском районе города Ярославля, произошел пожар. По предварительной информации, причиной возгорания послужила печь, с помощью которой мужчины отапливали помещение.

По факту произошедшего следственным управлением начата доследственная проверка. Тело погибшего мужчины направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение»,— уточнили в пресс-службе следственного управления.

Алла Чижова


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