«Может быть, у них тактика такая — игнорировать»

«Постановка с неестественным общением» — так МИД прокомментировал пресс-конференцию Джозефа Байдена. В Москве считают, что Белый дом воспользовался пандемией, чтобы избежать острых вопросов. В результате общение с прессой было срежиссированным действием, спорным с точки зрения свободы слова. Президент США говорил с журналистами немногим более часа. О России он упомянул лишь мимоходом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Россия более не является главным вызовом для Америки

46-й президент соединенных штатов Джозеф Робинетт Байден-младший в ходе часовой пресс-конференции упомянул российскую тему лишь дважды и то в контексте большой китайской проблемы, о которой говорил много и подробно.

«Россия больше не говорит о коммунизме. Они говорят об автократии, для них главное решения, которые принимает лидер государства», — это первая цитата. И вторая: «председатель Си — умный парень, который, как и Путин, думает, что автократия — это тренд будущего, а демократия не выдерживает испытаний постоянно меняющегося мира». Интересная тема для большой академической дискуссии, но не будем в нее вдаваться за неимением времени.

Тем не менее можно рискнуть предположить, что в Москве все-таки не этого ждали.

Более того, что-то подсказывает, что грубый тон, необоснованные обвинения, извращение фактов — это по-своему было бы лучше, чем вот так.

Китай — еще не сверхдержава, но главный вызов, а Россия — она идет тем же путем, что и ее большой азиатский сосед. В принципе тоже, конечно, не образец для подражания в западном понимании, но это не главный оппонент. А, может быть, и вообще от нее не исходит никакой серьезной угрозы.

Как на такое реагировать? В принципе никаких оскорблений и даже критики Байден себе не позволил. Теоретические выкладки и то в чужом контексте. Но совсем-то промолчать нельзя — все-таки пресс-конференция президента ведущей державы западного мира. Что же делать? Российские официальные средства массовой информации решили вступиться за свободу слова. Во-первых, ее «грубо попрали», позвали только проверенных журналистов президентского пула, специально отобрали вопросы. И, во-вторых, если бы пригласили всех желающих, без ограничений, российская тема бы точно прозвучала. И мало того, заиграла бы яркими красками. Иными словами, Белый дом просто побоялся говорить с нами, что называется по душам, на чистоту.

Вывод, конечно, спорный — насильно мил не будешь. Это же их мероприятие, они сами решают, что для них главное, а что нет. Китай, мигрантов, экономику они считают первоочередными темами, а Россию вот нет. Неприятно, конечно, но перевоспитать их отсюда из Москвы вряд ли получится. Хотя пусть им будет стыдно.

Тем не менее появилась какая-никакая ясность. Если им что-то будет интересно, они дадут знать. А так видно, что есть дела поважнее, чем российское направление.

Здесь также не лишне еще напомнить, что ранее они предупредили: если заподозрят некие агрессивные действия с нашей стороны, реагировать будут жестко.

А, может быть, у них тактика такая — игнорировать, отказывать в уважении. Не очень приятно, хотя и не смертельно. Есть возможность собой заняться — экономику поднять, национальные проекты.

А что касается альянсов новых союзников и разворотов на Восток: если Китай такой большой и претендует на мировое лидерство, значит, по идее, может диктовать условия. Подобная перспектива может оказаться не очень радужной. В принципе плохо, когда не тебя давят. Как бы в итоге не получилось, что лучше уж западные партнеры со своей демократией, чем большой сосед с дружескими объятиями. Так ведь, не ровен час, возьмет и задушит, так что есть очередной повод подумать о выборе пути.