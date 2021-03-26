Стипе Миочич — Франсис Нганну: ставки и прогноз на бой UFC 28 марта

В воскресенье, 28 марта, в главном бою турнира UFC 260 в Лас-Вегасе за титул чемпиона в тяжелом весе встретятся американец Стипе Миочич и француз Франсис Нганну. Эксперты Фонбет рассказали о ставках на бой.

Первый бой

Соперники встречались в январе 2018 года, и победу одержал Миочич решением судей. Американец тогда был явным аутсайдером поединка, но сумел полностью разобрать более раскрученного и мощного противника.

В какой форме Миочич

В активе 38-летнего Миочича 20 побед (15 досрочно), 3 поражения. Базовые стили — бокс, борьба.

Родители Миочича — выходцы из Хорватии, сам он родился в американском Юклиде (штат Огайо). Занимался бейсболом, футболом, но по-настоящему увлекся борьбой и входил в первый дивизион NCAA. В ММА дебютировал в 2010 году и выиграл первые шесть боев нокаутом, а из первых девяти поединков не сумел завершить досрочно только один.

В 2011 году Стипе заключил контракт с UFC, а через пять лет стал чемпионом, победив бразильца Фабрисио Вердума нокаутом в первом раунде. Затем трижды защищал пояс, победив голландца Алистара Оверима, бразильца Жуниора Дос Сантоса и Нганну. Никому ранее не удавалось трижды подряд защитить титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

В июле 2018 года Миочич вышел на бой против Дэниела Кормье в ранге явного фаворита, но проиграл нокаутом в первом раунде, расставшись с поясом UFC. Через год с небольшим Стипе взял реванш, победив нокаутом в четвертом раунде, и вернул титул чемпиона. После этого еще раз встретился с Кормье и выиграл решением судей.

В какой форме Нганну

В послужном списке 34-летнего Нганну 15 побед (все — досрочно), 3 поражения. Базовый стиль — бокс.

Нганну вырос в Камеруне в бедной семье и не смог получить образование. В юношестве эмигрировал во Францию, поначалу жил в Париже на улицах и был бездомным. С 2013 года стал бесплатно обучаться в зале ММА. В смешанных единоборствах Франсис дебютировал в 2013 году, победив первого соперника в первом же раунде. Второй поединок получился для Нганну неудачным, и он проиграл французу Зумана Сиссе решением судей.

Проведя шесть поединков, Нганну подписал контракт с UFC. Француз стал набирать обороты и в скором времени превратился в одного из самых ярких и перспективных бойцов промоушена, все победы одерживая досрочно. В 2016 году он победил Кёртиса Блэйдса, затем таких известных соперников, как Андрей Орловский и Алистар Оверим. В конце 2017 года Нганну занял первое место в рейтинге UFC в тяжелом весе.

Но чемпионских амбиций француз подтвердить не сумел. В январе 2018 года в титульном бою он закономерно проиграл Стипе Миочичу решением судей. Следом Франсис потерпел второе поражение подряд — от Деррика Льюиса также решением судей. В ноябре 2018 года Нганну доказал, что его рано списывать со счетов. Он нокаутировал американца Кёртиса Блэйдса всего за 44 секунды. А затем победил нокаутом в первом раунде Кейна Веласкеса, Жуниора дос Сантоса и Жаирзиньо Розенстрайка.

Прогноз экспертов на бой Стипе Миочич — Франсис Нганну 28 марта

Победа Миочича — 2.16

После первого боя соперников Миочич проиграл и дважды выиграл у Кормье, а Нганну потерпел одно поражение и одержал четыре победы, все — нокаутом в первом раунде. Француз за это время прибавил в стойке, но в борьбе по-прежнему уязвим. И вряд ли стал лучше в плане физической выносливости, которая и подвела его в первом поединке. Тогда он слишком активно начал поединок и быстро растратил силы, а Миочич аккуратно прочитал все его действия и одержал закономерную победу. Если у Нганну не получается нокаутировать противника, то у него резко снижаются шансы на победу.

Если оценивать навыки и возможности бойцов, то американец превосходит соперника по всем параметрам, кроме силы удара и размаха рук.

И за эти три года Миочич не должен был сильно сдать. Полагаем, что поединок пройдет по такому же сценарию, что и первый, и снова завершится победой Миочича.