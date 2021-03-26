Песню про ямы и канавы написала ярославская группа

Ярославская музыкальная группа «Синдром отмены» написала песню про ямы и канавы на дорогах города. Клип, в котором песня сопровождается кадрами ярославских дорог, музыканты опубликовали в соцсетях. На кадрах видеоролика отображены многочисленные дорожные ямы Ярославля, а также эпизоды дорожно-транспортных происшествий.

«Сегодня мы поднимаем одну очень злободневную тему, когда проблема дорог в России, по мнению некоторых медийных лиц, решена. Целиком и полностью. Смотрите и решайте сами»,— написали музыканты в посте, анонсирующем песню в социальной сети в «Вконтакте» на странице музыкальной группы.

Сегодня "Ъ-Ярославль" сообщал, что в Ярославле правоохранительные органы возбудили уголовные дела в связи с фактами некачественного проведения зимней уборки улично-дорожной сети города.

Дарья Сабаева