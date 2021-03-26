В рамках межрегионального online-марафона ИД «Коммерсантъ» «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект» газета "КоммерсантЪ" Волга-Урал организовала обсуждение сотрудничества бизнеса и власти в реализации национальных и региональных задач по созданию региональной инвестиционной экосистемы Республики Татарстан. В ходе плодотворной экспертной дискуссии были освещены инвестиционные приоритеты Татарстана и продемонстрированы успешные примеры локализации производств в индустриальных парках.

Несмотря на пандемический 2020 год, инвестиционная активность в Республике Татарстан продолжала оставаться на высоком уровне. Благодаря антикризисной поддержке властей на всех уровнях, удалось значительно заместить выпадающие объемы инвестиций со стороны частного сектора государственными инвестициями.

Инвестиции в основной капитал в Татарстане по итогам 2020 года составили 605,8 млрд руб., сократившись на 8,9%. Объем частных инвестиций сократился чуть больше, на 11,3% и составил 544,2 млрд руб. Бюджетные инвестиции, наоборот, возросли, что позволило стабилизировать эту неприятную тенденцию.

Закрытие внешних границ и сужение контактов с иностранными инвестициями привело к падению иностранных инвестиций, но в то же время, по словам увеличились инвестиции в Республику Татарстан из других субъектов РФ. В тройку лидеров вошли инвесторы из Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области.

Справиться с негативными последствиями паднемии поможет адаптация к новой экономической и технологической реальности. Власти республики помогают подобной адаптации бизнеса концентрацией на поддержке уже запущенных предприятий, чтобы они сохранили бизнес и рабочие места. Не остаются без внимания и те секторы экономики, которые показывают рост вопреки существующим неблагоприятным условиям.

По словам главы Агенства инвестиционного развития РТ, активнее всего развивались проекты в сфере IT и онлайн-торговли. Также в Иннополисе появилось много стартапов в сфере медицины. «Коронавирусная инфекция повлияла на мышление ребят, которые запускают новые проекты»,— сообщила Талия Минуллина на онлайн-конференции. 38 компаний запустили производства на пяти территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

ТОСЭР оказались довольно эффективным инструментом активизации инвестиционной активности даже в таких непростых экономических реалиях. Заместитель Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Ленар Ахметов привел в качестве примера показатели ТОСЭР «Нижнекамск», где за два послкдних года создали 524 рабочих места, а общее число резидентов составило 20. По итогам 2020-го резиденты перечислили свыше 100 млн руб. налоговых платежей. Сегодня резиденты ТОСЭР “Нижнекамск” реализуют 21 проект с объемом инвестиций в 7,7 млрд руб. и созданием 1,8 тыс. рабочих мест.