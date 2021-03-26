Строительство таможенного терминала в ОЭЗ «Центр» может начаться летом 2021 года

Проект таможенного терминала в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем почти готов, строительство объекта может начаться летом 2021 года. Об этом исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов рассказал на встрече с начальником Центрального таможенного управления Сергеем Рыбкиным.

Господин Шабалатов подчеркнул, что компаниям из ОЭЗ «Центр», поставляющим свою продукцию на экспорт, будет необходимо проходить таможенные процедуры, при этом режим особой экономической зоны предусматривает освобождение от таможенных пошлин. В новом терминале планируется проводить весь цикл растаможивания.

Строительство терминала предусмотрено соглашением между управляющей компанией ОЭЗ — АО «ВИнКо», Минэкономразвития и Федеральной таможенной службой. Терминал должен будет включать административное здание, бокс таможенного досмотра, досмотровую площадку на шесть машин, стоянки автомобилей, находящихся под таможенным контролем, и автомобилей с повышенным радиационным фоном, а также автомобильный КПП с навесом и весами. Планируемая пропускная способность КПП в ОЭЗ «Центр» — до 200 машин в сутки в одну сторону.

Напомним, среди действующих и потенциальных резидентов ОЭЗ «Центр» есть ряд компаний, планирующих работать в том числе и на экспорт. Среди последних подобных проектов — планы местного производителя сельхозтехники ООО «Завод Агротехмаш» возвести комплекс по производству сушильного и зернообрабатывающего оборудования за 500 млн руб.

Владимир Зоркий