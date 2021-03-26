Срок конкурсного производства Геленджик-Банка продлен на полгода

Арбитражный суд Краснодарского края продлил срок конкурсного производства в отношении ПАО «Геленджик-Банк» на шесть месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего (АСВ) назначено на 11 октября 2021 года. Соответствующая информация опубликована в ЕФРСБ.

Геленджик-Банк был признан банкротом 18 сентября 2015 года решением Арбитражного суда Краснодарского края. Основанием для судебного решения стало заявление Южного ГУ ЦБ РФ. Из материалов дела известно, что на момент решения суда кредиторская задолженность Геленджик-Банка» составляла 927,8 млн. руб. При этом стоимость активов банка равнялась 861,6 млн руб. Кроме того, в этом году заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей банка.

Дмитрий Михеенко