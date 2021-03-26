Евгений Тищенко — Табисо Мчуну: прогноз и ставки на бой WBC Silver 27 марта

В субботу, 27 марта, россиянин Евгений Тищенко проведет поединок против южноафриканца Табисо Мчуну за титул WBC Silver. Бой пройдет в Екатеринбурге. Аналитики Фонбет расскажут на что ставить в этом поединке.

Мчуну проведет первый поединок после победы над россиянином Денисом Лебедевым в декабре 2019 года. Победитель боя станет кандидатом на поединок за титул чемпиона мира WBC.

В какой форме Тищенко

В послужном списке 29-летнего Тищенко 8 побед (6 нокаутом), ни одного поражения.

Тищенко провел хорошую любительскую карьеру, становился чемпионом мира (2015) и Олимпийских игр (2016), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017). В августе 2018 года дебютировал на профессиональном ринге.

Почти все свои бои, кроме одного, Евгений провел в Екатеринбурге. В третьем поединке успешно дебютировал на американском ринге, победив Кристиана Марискаля техническим нокаутом во втором раунде. В пятом бою завоевал первый титул в карьере — Интерконтинентального чемпиона WBO, затем один раз его защитил, а в прошлом поединке завоевал пояс чемпиона Европы WBO, победив Джона Маккаллума нокаутом во втором раунде.

В какой форме Мчуну

В послужном списке 33-летнего Мчуну 22 победы (13 нокаутом), 5 поражений.

Южноафриканец до 2015 года потерпел одно поражение, выиграв в том числе у Эдди Чемберса и Оланреваджу Дуродолы, но затем его результаты пошли на спад. В следующих семи боях он чередовал победы и поражения, проиграв четыре раза — Илунге Макабу, Александру Усику, Константину Беженару и Томасу Остхейзену. У последнего Табисо сумел взять реванш, победив по очкам.

После этого Мчуну вышел на ринг через 10 месяцев, победив в октябре 2019 года проходного соперника Уилбефорса Шихепо техническим нокаутом в третьем раунде. А через два месяца выиграл у россиянина Дениса Лебедева решением судей и завоевал пояс WBC Silver.

Прогноз на бой

Тотал раундов больше 9,5 — 1.80

Тищенко идет явным фаворитом этого поединка. Но несмотря на большое преимущество в габаритах, досрочная победа ему не гарантирована.

Российский боксер действует в невысоком темпе, не наносит много ударов и часто уходит в оборону. Тищенко не проводит много комбинаций, и почти все его многоходовки захлебываются после одного-двух ударов. Он не обладает сильным ударом, а большое количество нокаутов объясняется не самым высоким уровнем соперников. С выходом на серьезный уровень небольшая мощь ударов должна сказаться.

Мчуну трижды проигрывал досрочно, но не был в нокауте уже на протяжении шести лет. В прошлом поединке он выдержал все удары Дениса Лебедева, которого считают нокаутером. Пять из его последних семи поединков продлились все раунды.