В Ярославле проспект Дзержинского планируют продлить до Тутаевского шоссе

В Ярославле планируется к 2025 году соединить проспект Дзержинского с Тутаевским шоссе, сообщила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова, Она уточнила, что разработку проекта продления проспекта Дзержинского планируется провести в 2023 году.

Глава администрации Дзержинского района, отвечая в прямом эфире социальной сети на вопросы ярославцев, объяснила, что парковка для автомобилей за Дзержинским рынком ликвидирована, поскольку этот участок предназначен для продления проспекта.

«В настоящий момент данный участок от улицы Пионерская до улицы Блюхера рассматривается под строительство проспекта Дзержинского. Проект будет разрабатываться в 2023 году, то есть мы ожидаем, что до 2025 года, как минимум, у нас будет идти проспект Дзержинского до Тутаевского шоссе, как это было изначально по градостроительному плану»,— сообщила госпожа Мусинова.

Алла Чижова