КС Армении счел неконституционным уголовное преследование бывшего президента Кочаряна

Конституционный суд (КС) Армении признал противоречащей основному закону статью Уголовного кодекса (УК), по которой судят бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь команды адвокатов господина Кочаряна Элина Саакова. Речь идет о статье «свержение конституционного строя».

«Решение КС означает, что уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя" должно быть прекращено»,— сказала госпожа Саакова.

Роберта Кочаряна обвиняют по ст. 300.1 УК. Речь идет о разгоне акций протеста против результатов президентских выборов, которые проходили в центре Еревана 1–2 марта 2008 года. Фигурантами дела «1 марта» являются также бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший вице-премьер Армен Геворкян и бывший министр обороны Сейран Оганян.

Нарушение конституции, в котором обвиняют бывшего президента, заключается в том, что он, по версии следствия, незаконно применил против протестующих войска. Господин Кочарян утверждает, что действовал в рамках существующего законодательства.

О процессе против Роберта Кочаряна читайте в публикации “Ъ” «Никто не забыт, и ничто не закрыто».