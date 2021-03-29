Несколько слов из чистого золота

Не так часто в новости информационное содержание интереснее «физического» смысла. Опубликованный Минфином проект поправок к постановлению правительства от 19 января 2008 года №18 — оно регулирует размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) — почти идеальный случай: возможные эффекты от его принятия вещественны, хотя само по себе оно мало что значит. Можно сказать, что проект позволяет Минфину и ЦБ размещать средства ФНБ в золоте, и это не будет неверно. Правда, с 22 декабря 2020 года, после внесения никем особенно не замеченных правок в Бюджетный кодекс, это и так возможно — они разрешают инвестировать средства фонда «на банковские счета в Центральном банке в драгоценных металлах» (это не только золото, впрочем, по крайней мере сейчас ничего не известно о «металлических» счетах в ЦБ, не ограничивающихся монетарным золотом — их, кажется, нет).

Проект Минфина не предполагает «физических» покупок фондом золота у ЦБ, речь идет об обезличенных счетах в золоте, то есть, по существу, об обязательствах центробанка, выраженных в экзотической форме — но, в сущности, фактически средства ФНБ и сейчас размещаются через ЦБ. Но и это не так важно — будучи частью международных резервов под управлением Банка России, ФНБ и сейчас размещается «в золоте» фактически. Всего в резервах сейчас порядка 22% составляет именно монетарное золото — и то, что ЦБ относит его к собственным резервам, а облигации иностранных банков — к средствам ФНБ, никак не отменяет единства международных резервов и операций с ними. То есть на вопрос «а что произойдет после выпуска постановления?» ответ «содержательно — ничего» более или менее верен: ЦБ и Минфин получат возможность учета резервов и ФНБ в более гибкой форме, а операции с ФНБ не изменятся.

Однако с точки зрения символических действий изменения огромны. Россия — крупный экспортер золота, и подключение к его закупкам ФНБ — сигнальный фактор, который будет влиять на этот рынок. Постановление позволит Минфину хранить «в золоте» в том числе весь ФНБ — ликвидность золота на счетах в ЦБ равна ликвидности денег, тогда как переход фонда к такого рода вложениям (не говоря уже о пропагандистском потенциале такой акции) — значимый фактор на рынке государственных ценных бумаг (хотя и чисто психологический). Нет оснований предполагать, что решение изменит масштабы спроса ЦБ на золото, но формально это открывает дорогу к изменению пропорций размещения международных резервов. Несмотря на то что, по существу, новость напрямую касается трех-четырех десятков госслужащих и их рутинной работы — здесь теперь есть темы для аналитики, прогнозов, спекуляций, условных конструкций на месяцы вперед: из этих разговоров можно извлечь пользу.