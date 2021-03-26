Петербургский суд взыскал 700 тыс. рублей в пользу осужденного за растрату экс-замглавы ГУ МВД по Северо-Западу

Колпинский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск бывшего заместителя главы ГУ МВД по Северо-Западному округу Александра Монастыршина о компенсации за нарушения условий содержания под стражей. В его пользу взыскано 700 тыс. рублей и госпошлина.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В своем иске Монастыршин просил взыскать с ГУ МВД России по Москве и по Санкт-Петербургу, а также с ФСИН 2 млн рублей за ненадлежащее содержание его под стражей. Истец мотивировал требования антисанитарией и перенаселенностью камер СИЗО, из-за чего ему длительное время приходилось спать на полу, тесными автозаками и содержанием в одной камере с «общеуголовными элементами». Суд встал на его сторону, но признал незаконными только часть действий ответчиков.

Монастыршин вместе с начальником упраздненного ГУ МВД по Северо-Западу Виталием Быковым и вторым замом Иваном Лозюком был осужден в 2019 году.

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