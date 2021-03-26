Долговая нагрузка бьет рекорды

Долговая нагрузка россиян обновила рекорд. Почти 12% всех доходов населения идет на погашение кредитов. По данным Центробанка, закредитованность граждан росла быстрыми темпами во время пандемии. При этом регулятор считает ситуацию устойчивой и о каких-либо экстренных мерах не упомянул.

При этом банки в прошлом году проявляли осторожность и гораздо чаще отказывали потенциальным заемщикам. Поэтому главной причиной роста долговой нагрузки стала ипотека, отметил генеральный директор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин: «У нас был ипотечный бум в течение 2019 и 2020 годов. Я думаю, именно это сыграло немаловажную роль в общей нагрузке. Ипотечные кредиты по сумме значительные и дают большие ежемесячные платежи по сравнению с потребительскими выплатами.

Причина может быть в этом, потому что в сфере потребительского кредитования последние пару лет наблюдается охлаждение.

Уровень отказа от поданных заявок в процентном соотношении тоже достиг максимума. Во время пандемии банки осторожно выделяли кредиты, отдавая предпочтение проверенным клиентам с хорошей кредитной историей».

По данным регулятора, банки стали чаще выдавать займы самым закредитованным гражданам. Примерно пятую часть необеспеченных кредитов во втором полугодии 2020-го получили люди, которые и так тратили на выплаты банкам больше, чем зарабатывали. В ЦБ объясняют это тем, что банки учитывают те доходы клиентов, которые не видны в официальной статистике.

Как закредитованность россиян скажется на экономике? Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников не видит в ней ничего критичного, но потребительский спрос может немного снизиться: «Уровень закредитованности россиян растет и будет расти в ближайшие 15 лет, может быть, даже дольше. Это не обязательно плохо, и во многом зависит от того, за счет чего он сформирован. Ипотека — это хороший продукт. И в этом смысле мы находимся на самом начальном этапе.

Мы отстаем от стран с аналогичным уровнем дохода, сейчас у нас ипотека составляет около 7-8% ВВП.





В Прибалтике, Польше и Чехии — странах, с которыми мы любим себя сравнивать, этот уровень не опускается ниже 15%. Поэтому нам светит как минимум удвоение, это длинный тренд.

Долговая нагрузка растет, объем свободных средств у россиян падает. Приведет ли это к существенному снижению спроса в экономике, и какие здесь могут быть эффекты?

Безусловно, какая-то часть потребительского спроса связана с приобретением недвижимости, что, конечно же, сокращает потребительские расходы. Другое дело, что это наиболее состоятельная часть наших соотечественников. Может быть, 20% населения. Они не настолько разгоняют инфляцию. Этот процесс необязательно наносит сильный ущерб внутреннему спросу. Возможно, снизится потребление импорта, будет куплено меньше новых иностранных автомобилей и совершено меньше поездок за границу. Но их и так становится меньше».

В Центробанке хотели бы получить право ограничивать выдачу некоторых видов кредитов, например, рискованных необеспеченных займов уже закредитованным гражданам.

Сергей Гусев