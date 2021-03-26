В Калмыкии инспектора управления Ростехнадзора осудили за должностные преступления

Суд признал виновным бывшего государственного инспектора отдела по общепромышленному надзору и надзору за объектами нефтегазового комплекса Нижне-Волжского управления Ростехнадзора в получении взятки за бездействие (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Калмыкии.

Суд установил, что инспектор получил от генерального директора ООО «Юг-Бурение» взятку в 200 тыс. руб. за общее покровительство по службе. Кроме того, за эти деньги он обещал не препятствовать при проведении контроля за бурением нефтяной скважины на территории Черноземельского района Калмыкии. Приговор может быть обжалован.

Инспектору назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 50 тыс. руб., с лишением права занимать должности связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на пять лет. Приговор может быть обжалован.

Наталья Шинкарева