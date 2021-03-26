Количества поставленной в Ульяновск вакцины хватит на два дня

По данным регионального минздрава, в пятницу в Ульяновск было поставлено 5500 комплектов вакцины от COVID-19 «Спутник-V». До этого практически вся вакцина была израсходована. Ранее, как поясняют в ведомстве, пока были большие запасы вакцины, в день выполнялось до 2,8 тыс. прививок, таким образом, поступивших комплектов вакцины может хватить только на два дня.

На сегодня в регионе привито первым компонентом вакцины 47471 человек, это 3,86% от численности населения региона. Завершили курс прививок (введены оба компонента вакцины) 39984 человека (3,25%). Для обеспечения устойчивого иммунитета необходимо вакцинировать 60-70% населения. Всего регионом было получено до пятницы 50992 комплекта вакцины. Следующая поставка ожидается теперь только в начале апреля. В региональном минздраве отмечают, что региону на следующий раз обещали передать крупную партию вакцины.

В ведомстве на запрос “Ъ” сообщили, что за весь период прививок из всех 47 тыс. процедур был только один случай побочных эффектов, когда у пациента проявилась аллергическая реакция, «но она была незначительной и быстро купирована». Также за весь период прививок наблюдалось около 3-5% заболеваний коронавирусом. «Это происходило после первой прививки, и означало, что либо человек был уже заражен перед прививкой, но симптомы еще не проявлялись, либо не соблюдал масочный режим и социальную дистанцию после прививки, когда еще не успели сформироваться антитела», – пояснили в минздраве.

Сергей Титов, Ульяновск