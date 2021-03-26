Привитых жителей Тульской области пустят на матчи местного «Арсенала» бесплатно

Жители Тульской области, прошедшие вакцинацию, смогут бесплатно посещать футбольные матчи местного «Арсенала». Акция стартует с 27 марта, она пройдет по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

«Все граждане, имеющие цифровой сертификат о прививке от коронавируса на госуслугах, смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи»,— сообщили в футбольном клубе.

8 апреля на стадионе «Арсенал» пройдет четвертьфинальный матч Кубка России по футболу «Арсенал»—ЦСКА. Для получения билета необходимо предъявить кассиру паспорт и QR-код о вакцинации на сайте госуслуг в электронном или печатном виде. Предварительная регистрация не требуется.

По данным на 26 марта, в Тульской области выявили 94 заразившихся коронавирусом. Четвертый день подряд фиксируется менее 100 случаев за сутки, сообщают «Тульские новости». Всего с начала пандемии в области от коронавируса умерли 1499 человек.